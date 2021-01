Sistema simplifica abertura de empresas

O processo para abertura de empresas que antes necessitava de até 11 procedimentos em mais de um órgão foi resumido com o novo sistema criado pelo governo federal. O Balcão Único conta com o apoio dos governos estaduais e municipais, que iniciaram o lançamento das plataformas nesta semana. A primeira cidade a aderir foi São Paulo e o Rio de Janeiro será a próxima.

Com o Balcão Único, a coleta de todos os dados necessários para o funcionamento da empresa é feita pelo preenchimento de um formulário eletrônico único, disponível na internet, que integra os bancos de dados federal, estadual e municipal. Anteriormente, em São Paulo, o empreendedor tinha que entrar em quatro portais diferentes – dois no governo federal, um no estado e um no município – para realizar o registro e dar início ao funcionamento da empresa, além de realizar outros sete pedidos.

De acordo com o último relatório do Banco Mundial, divulgado em outubro de 2019, para abrir uma empresa nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, era necessário cumprir 11 procedimentos, o que levava, em média, 17 dias e gerava um custo que representa 4,2% da renda per capita. Essa burocracia colocou o Brasil na 138ª posição no quesito “abertura de empresas”, entre os 190 países avaliados pelo órgão.

“Esta diminuição de etapas garantirá que o Brasil atinja melhor pontuação no ranking, principalmente em um cenário de retomada da economia”, disse o secretário especial da Receita Federal do Brasil, José Barroso Tostes Neto.

O Balcão Único também permitirá que os empreendedores possam, no momento da abertura da empresa, realizar o cadastro de empregados pelo e-Social.

Para conhecer o sistema em São Paulo, acesse vreredesim.sp.gov.br. É preciso antes criar login em www.gov.br para dar entrada no processo.

Vantagens em abrir empresa, de acordo com o Sebrae:

Mais segurança para o negócio

Facilidade em fechar parcerias

Acesso às linhas de crédito para financiamento

Oportunidade para exportar e também receber subsídios

Possibilidade de participar de licitações