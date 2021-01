Rio de Janeiro suspende carnaval fora de época

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou nesta quinta-feira (21) que não haverá carnaval fora de época em julho, como havia sido planejado.

A decisão de Paes foi anunciada em seu perfil no Twitter. Ele esclareceu que a comemoração exigiria uma grande preparação dos órgãos públicos a agremiações, o que ele não considera possível atualmente em função da pandemia de covid-19.

"Dessa forma, gostaria de informar que não teremos carnaval no meio do ano em 2021″, disse o prefeito, que completou: “certamente em 2022 poderemos (todos devidamente vacinados) celebrar a vida e nossa cultura com toda a intensidade que merecemos", diz em sua postagem.

O projeto que cria o carnaval fora de época foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio e e sancionada pelo governador em exercício, Cláudio Castro.

