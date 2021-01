Previsão do Tempo:  São Paulo enfrenta mais um dia de calor com chuva no final da tarde

O tempo em São Paulo continua típico do verão na região sudeste: calor durante o dia, clima abafado, com pancadas de chuva no final da tarde.

O sol brilha na parte da manhã, mas a presença de muita umidade deixa as nuvens carregadas e aos poucos o dia vai se tornando nublado.

As pancadas de chuva no fim do dia devem ser menores nesta quinta-feira e nos próximos dias.

A temperatura máxima prevista é de 31ºC. A mínima, 18ºC. Os dados são da Climatempo.