Pré-cadastro economiza 90% no tempo para vacinação, diz governo de São Paulo

O pré-cadastro na campanha de vacinação contra a Covid-19 no site Vacina Já é responsável por economizar 90% no tempo de atendimento para imunização, garantiu nesta quinta-feira (dia 21) o governo do Estado de São Paulo.

O atendimento para pré-cadastrados tem sido feito em aproximadamente um minuto. Já quem não preencheu o formulário leva cerca de 10 minutos.

Importante lembrar que o pré-cadastro não é um agendamento, mas possibilita um atendimento mais rápido nos locais de vacinação e evita aglomerações. Todas as pessoas aptas a receber a vacina do Butantan podem realizá-lo.

Aqueles que optarem por não fazer o pré-cadastro serão vacinados da mesma maneira, porém com realização do cadastro completo presencialmente na unidade de vacinação.