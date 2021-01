Pedidos de recuperação judicial caíram 15% em 2020, aponta Serasa

O número de pedidos de recuperação judicial no Brasil no ano passado totalizou 1.179, o que representa uma queda de 15% do total registrado no mesmo período (janeiro a dezembro) de 2019, revelou nesta quinta-feira (dia 21) a Serasa Experian.

Segundo a entidade, a expectativa do aumento do número de pedidos de recuperação judicial em 2020 não se concretizou por conta da facilitação de prazos feita pelos credores, juros mais baixos e novas linhas de crédito disponibilizadas.

Entre os segmentos, o que apresentou maior quantidade de pedidos em 2020 foi Serviço, com 589 solicitações e queda de 1,5% em relação a 2019.

As micro e pequenas empresas foram as que registraram o maior volume de requerimentos (752) em 2020.