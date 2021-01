Multas de trânsito da pandemia vão chegar até setembro

Sabe aquela infração de trânsito que você acha que cometeu no ano passado, nos meses iniciais da pandemia, e que pensa estar livre dela só porque a notificação ainda não chegou?

Não comemore ainda porque essas multas foram registradas e acabaram represadas no sistema, mas já estão sendo enviadas e vão chegar aos motoristas infratores até o mês de setembro.

Entre os seus inúmeros impactos, a covid-19 também afetou os serviços administrativos de trânsito, o que obrigou o Contran (Conselho Nacional de Trânsito) a interromper prazos, processos e procedimentos de 26 de fevereiro a 30 de novembro do ano passado.

As multas continuaram a ser fiscalizadas e só deixaram de ser distribuídas nesse período. Uma nova portaria do Contran determinou prazo de 10 meses para o envio dessas notificações e estipulou um calendário, que já está valendo desde o dia 1º.

Desse modo, infrações cometidas entre fevereiro e março do ano passado deverão ser comunicadas aos motoristas até o fim deste mês de janeiro. As notificações de abril de 2020 serão enviadas em fevereiro, e assim sucessivamente até o mês de setembro, quando chegarão as multas de novembro.

O Detran.SP disse ao Metro World News que já enviou 110 mil notificações das cerca de 700 mil que estão represadas desde o ano passado e serão enviadas ao longo de 2021. A Prefeitura de São Paulo não deu informações sobre o volume de multas a ser notificado pela gestão municipal.

Ainda de acordo com o órgão estadual de trânsito, o motorista que for comunicado agora de uma infração do ano passado terá respeitado o direito de defesa. “Os prazos para que o condutor recorra são informados na própria notificação.”

São Paulo teve queda de 7,6% nas mortes

O estado de São Paulo registrou em 2020 redução de 7,6% no número de mortes provocadas por acidentes de trânsito na comparação com 2019. O total de óbitos passou de 5.439 para 5.023. Os dados são do Infosiga (banco estadual com estatísticas sobre os acidentes de trânsito) e foram divulgados pelo Detran.SP. Em 2020, houve redução da letalidade em 11 das 16 regiões administrativas do estado. Na soma das cidades da Grande São Paulo, a queda foi de 11%. A maior parte das vítimas (36%) tinha entre 18 e 34 anos e conduzia o veículo no momento do acidente fatal (61%).

Comparação do número de óbitos por ano pelo meio de transporte da vítima:

• Motociclistas (-1,1%).

2019: 1.921

2020: 1.899.

• Automóveis (-10,4%).

2019: 1.386

2020: 1.242

• Pedestres (-20,6%).

2019: 1.395

2020: 1.108

• Ciclistas (+2,5%).

2019: 403

2020: 413