Mega-Sena acumula de novo e prêmio atinge R$ 22 milhões para sorteio de sábado

Novamente nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas sorteadas pela Mega-Sena nesta quarta-feira (20) e agora o prêmio para o ganhador saltou para R$ 22 milhões.

Apesar de ninguém levar o prêmio principal, 75 ganhadores fizeram a quina e cada um deles ganhou um prêmio de R$ 32.688,93.

A Mega-Sena pagou ainda R$ 745,02 para 4.701 apostadores que ganharam a quadra.

O próximo sorteio da Mega-Sena será no sábado, a partir das 20h, no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h do sábado, em qualquer casa lotérica, ou pela Internet.