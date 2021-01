Lotofácil: veja os números sorteados nesta quinta-feira (21)

O apostador que acertas as 15 dezenas da Lotofácil nesta quinta-feira (dia 21) vai levar para casa um prêmio de R$ 1,5 milhão, de acordo com dados do site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil nesta quinta-feira são:

02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 12 – 13 – 16 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24

LEIA TAMBÉM:

No sorteio desta quarta, um apostador da cidade de Pinhais, no Paraná, ganhou sozinho o prêmio de R$ 3.341.828,36 da Lotofácil.

Mas teve ainda 273 pessoas que chegaram muito perto de dividir esse prêmio principal, com 14 acertos, e cada uma delas ganhou R$ 1.619,33.

Veja os números do sorteio anterior.