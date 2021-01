Lotofácil: apostador ganha sozinho prêmio desta quinta-feira

Um apostador que utilizou o canal eletrônico para fazer sua aposta ganhou sozinho o prêmio da Lotofácil desta quinta-feira (21). Ele levou para casa a bagatela de R$ 1.281.983,38.

Trezentos e sessenta e sete apostadores chegaram bem perto de dividir esse prêmio, mas eles fizeram apenas 14 pontos e cada um ganhou R$ 1.046,33.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 10.239 apostas que acertaram apenas 13 pontos.

O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Veja os números sorteados para a Lotofácil desta quinta-feira