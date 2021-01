Governo mantém app que indica ‘tratamento precoce’

Mesmo após o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, mudar o discurso e dizer que a pasta federal não recomenda o “tratamento precoce” de covid-19, mas sim o “atendimento precoce”, o aplicativo TrateCov, direcionado para profissionais da saúde, continua prescrevendo remédios sem eficácia comprovada para pacientes com suspeita de coronavírus, como cloroquina e ivermectina.

O aplicativo é um dos pilares da discussão desta semana sobre os medicamentos. O governo federal, sob comando de Jair Bolsonaro, faz propaganda para estes remédios desde o início da pandemia. Durante a posse do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no ano passado, o presidente exibiu uma caixa de cloroquina. Em 2020, era comum Bolsonaro sair em defesa do medicamento. No início desta semana, o presidente mudou o discurso, assim como Eduardo Pazuello. “Não recomendo nada, recomendo que você procure seu médico”, disse em vídeo gravado para as redes sociais.

O TrateCov foi lançado na semana em que o súbito aumento no número de casos de covid-19 em Manaus, no Amazonas, ocasionou a falta de oxigênio em hospitais e o colapso do sistema de saúde local.