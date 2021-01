Europa passa a exigir máscara específica para prevenção da Covid-19

O uso de máscara FFP (Filtering Face Piece) 2 começa a se tornar obrigatório em alguns países da Europa para frear o ritmo da contaminação provocada pelas novas variantes da Covid-19.

Segundo especialistas, a FFP – também conhecida como “bico de pato” – confere mais proteção. Ela evita com mais eficiência, por exemplo, a entrada de partículas em suspensão no ar, filtrando em parte o aerossol. A numeração, de 1 a 3, ilustra o grau de proteção.

Leia também:

A Baviera, na Alemanha, já passou a fazer a exigência da FFP2 no transporte público e no comércio. O mesmo foi determinado na Áustria a partir de semana que vem.

A discussão se estende até o momento à Bélgica, Suíça e França. Neste último, autoridades prometem rever o uso de máscara de pano, pois, de acordo com pesquisadores, as máscaras feitas de tecido não ofereceriam proteção total às novas variantes do coronavírus, mais transmissíveis.