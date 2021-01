CET alerta para falsos leilões realizados em seu nome

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) alertou nesta quinta-feira (dia 21) para um golpe que vem sendo praticado em seu nome em São Paulo. Criminosos estão se passando pela companhia para cometer fraudes online relacionadas a leilões de carros.

A orientação é que o cidadão sempre se certifique de que está acessando um site de leilões oficial e autorizado a realizar o evento. A CET afirmou que está adotando as medidas necessárias para coibir e punir a prática desse tipo de golpe.

Leia também:

Para conhecimento, o edital de realização do leilão é publicado no Diário Oficial da cidade de São Paulo, com antecedência mínima de 15 dias da data de realização do leilão.

O leiloeiro contratado também divulga as informações dos lotes a serem arrematados em seu site e faz obrigatoriamente duas publicações em jornais de grande circulação.