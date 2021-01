Capital paulista começa a vacinar população indígena

A Prefeitura de São Paulo começou ontem a vacinar contra o novo coronavírus os cerca de 3 mil indígenas que vivem na capital. A primeira imunizada foi Maria Rita da Silva, que tem 107 anos.

Mais velha integrante da aldeia Tenondé Porã, em Parelheiros, na zona sul, Maria Rita chegou a contrair a covid-19 no ano passado e se recuperou após apresentar sintomas leves.

A vacinação está sendo realizada pelas equipes de saúde da UBS (Unidade Básica de Saúde) Vera Poty, voltada exclusivamente para o atendimento dos 913 indígenas da região, que conta com outras cinco aldeias (Krukutu, Kalipity, Marsilac, Brilho do sol e Guierapaj).

“Está chegando o momento que a gente já esperava. Estamos com muita esperança, mas a nossa população deve continuar se cuidando”, disse o líder Vera Popygua, também conhecido como Pedrinho.

Quilombolas e mais doses

Também incluídos no grupo prioritário da vacinação – ao lado dos indígenas e profissionais da saúde –, os quilombolas começarão a ser imunizados no estado a partir deste sábado, segundo o governo de São Paulo, que aplicará as primeiras doses em habitantes da região do Vale do Ribeira.

O Palácio dos Bandeirantes também reforçou ontem que está em tratativas com autoridades chinesas para a liberação de insumos para a produção de mais doses da CoronaVac pelo Instituto Butantan. O estado espera receber 5,4 mil litros de matéria-prima, o suficiente para 5 milhões de doses.