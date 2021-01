Trump se despede hoje em um dos mandatos mais polêmicos da história dos EUA

Donald Trump deixa hoje a Casa Branca dos Estados Unidos pela porta dos fundos. Isolado por parte dos colegas do Partido Republicano e bloqueado nas redes sociais por incitar a violência e espalhar notícias falsas, o empresário termina seu mandato sem comparecer à posse do democrata Joe Biden.

Evitando encontrar com o presidente eleito, Trump anunciou que seguirá hoje cedo para seu lar na Flórida, onde prepara uma despedida própria. Fontes disseram à CNN que o republicano não gostaria de deixar Washington, a capital do país, como ex-líder ou pedir o avião presidencial emprestado para Biden. Desta maneira, assim que Trump chegar à Base Conjunta de Andrews, no sul do país, espera-se que tenha uma despedida de estilo militar recepcionada por uma multidão de apoiadores.

Ontem, na véspera de deixar o cargo, ele divulgou um vídeo de despedida. Sem citar o nome de Biden, desejou sorte ao novo governo. Trump também aproveitou o momento para criticar a violência ocorrida no Capitólio no último dia 6, quando extremistas invadiram a sessão legislativa que confirmaria o resultado das eleições. “Todos os americanos ficaram horrorizados com a agressão ao Capitólio. Violência política é um ataque a tudo o que celebramos como americanos. Nunca pode ser tolerada”, disse. Acusado de incitar a invasão, ele se despede do mandato com um segundo processo de impeachment, aprovado pela Câmara e que segue agora ao Senado.

Apesar dos conflitos na política americana, o republicano deixa o cargo como um “influencer” para outros líderes mundiais da direita. Entre eles, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que disse que, se as eleições de 2022 não contarem com votos impressos, uma situação semelhante a vista nos EUA poderia ocorrer no Brasil.

Acompanhe a posse

A posse de Joe Biden e Kamala Harris será transmitida hoje às 14h (horário de Brasília) e deve seguir até a noite com programação especial na internet. A cerimônia, reduzida em virtude da pandemia de covid-19 e da ameaça de protestos, mobilizou 25 mil soldados da Guarda Nacional.

Entre as atrações, está a cantora Lady Gaga, que cantará o hino nacional. Às 22h30 (horário de Brasília), o ator Tom Hanks apresentará evento com transmissão pelo YouTube, Facebook, Twitter e Amazon Prime.

Análise: Qual Estados Unidos Trump deixa para Biden?

Em meio a um processo eleitoral conturbado, Joe Biden inaugura seu mandato à frente dos EUA. Mas não se trata de uma transição presidencial qualquer.

Trump deixa um legado de polarização política mais intenso que o início de seu mandato ao não reconhecer a derrota nas urnas. Conforme pesquisa da Pew Reaserch Center, enquanto mais da metade da população considera seu governo um desastre e não gostaria de vê-lo a frente de cargos políticos, quase 29% acredita que o republicano fez um bom trabalho. Porém, não se trata apenas de apoiadores políticos. O episódio da invasão do Capitólio demonstra o peso da extrema-direita norte-americana, que tem na figura de Trump representatividade ideológica, pondo em xeque princípios básicos da Constituição dos EUA, como a confiança no processo eleitoral democrático.

Mudança é a palavra de ordem de Biden. Seus primeiros dias de governo serão dominados pela crise e demanda por respostas rápidas. A inabilidade da administração Trump de lidar com a pandemia da covid-19, que tirou a vida de quase 400 mil americanos e trouxe emergência econômica, causa preocupação imediata. Por isso, Biden apresentou seu plano de alívio econômico que pretende investir US$ 1,9 trilhão para auxílio emergencial e intensificação do programa nacional de vacinação. Por fim, o democrata já demonstrou intenção de rever diversas políticas de Trump. Por exemplo, reverter os vetos à imigração e retornar ao Acordo de Paris sobre mudança climática. Biden pretende demonstrar uma postura de rompimento com seu antecessor.

Desatar o nó da polaridade política imersa na sociedade norte-americana e retomar os rumos da economia frente à pandemia são prioridades.

Rodrigo Amaral, professor de Relações Internacionais da PUC-SP

REI DAS POLÊMICAS

1. Crianças enjauladas

O republicano separou pais e filhos na fronteira do México. As crianças ficavam mantidas em jaulas. Apesar de, em tese, a prática ter terminado em 2018, documentos judiciais mostram que mais de 500 crianças não haviam encontrado seus pais, provavelmente deportados

2. Muro

Principal promessa de campanha de Trump em 2016, o muro que separaria México e EUA não foi erguido. O republicano dizia que o país vizinho seria o responsável por pagar as despesas. Quatro anos depois, apenas as paredes já existentes foram reformadas

3. Processos

Até o momento, Trump conta com 26 acusações de assédio contra ele e 43 processos por “comportamento inadequado”. Ao deixar o cargo, ele perde imunidade jurídica e pode virar réu. As acusações também incluem questões tributárias do empresário

4. Impeachment

O republicano tornou-se o primeiro presidente dos EUA a sofrer dois impeachments pela Câmara dos Deputados. Apesar de deixar o cargo hoje, o processo segue para o Senado e pode retirar seus privilégios de ex-presidente

* Supervisão Vanessa Selicani