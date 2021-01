Trânsito: túnel em Pinheiros (SP) será interditado para limpeza

O Túnel Jornalista Fernando Vieira de Mello, na região de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, será interditado em ambos os sentidos pala limpeza das 23h30 de quinta-feira (dia 21) às 04h30 de sexta-feira (dia 22).

O túnel liga as avenidas Rebouças e Eusébio Matoso, com emboque na Rua Ibiapinópolis e desemboque na Rua Maria Carolina. A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) vai monitorar o trânsito no entorno.

Leia também:

Traficante é preso no ABC com drogas, caminhonete Hilux e moto BMW

Vazamento em massa expõe número de CPF de milhões de brasileiros

Como alternativa, o motorista que segue sentido centro por pegar a Avenida Eusébio Matoso, Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Itaim, fazer retorno para sentido Pinheiros próximo à Rua Sampaio Vidal e acessar a Avenida Rebouças.

Já para quem vai sentido bairro, o ideal é seguir pela Avenida Rebouças, Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Pinheiros, fazer retorno para o sentido Itaim próximo à Rua Diogo Moreira e acessar a Avenida Eusébio Matoso.

Para mais informações quanto ao trânsito, ocorrências ou reclamações acesse o site ou baixe o aplicativo SP156.