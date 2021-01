Traficante é preso no ABC com drogas, caminhonete Hilux e moto BMW

Agentes do Deic (Delegacia Estadual de Investigações Criminais) prenderam na madrugada desta quarta-feira no bairro Cooperativa, em São Bernardo, um traficante suspeito de integrar o PCC (Primeiro Comando da Capital), segundo noticias do R7.

Flavio Rogério Aleixo Marques, vulgo Paraíba ou Rogerinho, já tinha mandado de prisão por homicídio, tráfico de drogas e porte de armas e era responsável pela distribuição da droga no ABC.

Com ele, os policiais encontraram 458 tijolos de maconha, uma caminhonete Toyota Hilux e uma moto BMW.

Rogerinho foi preso em flagrante e um comparsa está sendo procurado.