Taxa Selic continua em 2% ao ano, diz Copom

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu por unanimidade manter a taxa selic em 2% ao ano.

De acordo com o Copom, há riscos de alta na inflação, com a alta do dólar e os preços dos commodities, mas a ociosidade de economia e a pandemia de covid-19 diminuem a demanda e pressionam pela queda nos preços.

A decisão já era esperada pelos analistas de mercado, já que é a quarta vez que o Copom vota pela manutenção da taxa.

A Selic está em seu menor nível desde 1986. Em 2015 a taxa chegou a 14,24% ao ano.

Entidades ligadas ao setor produtivo do país consideraram a decisão do Copom correta. “O ano de 2021 será desafiador, e a manutenção da taxa Selic em baixo patamar possibilita uma recuperação mais célere da atividade econômica e do emprego, uma vez que incentiva a demanda ao manter melhores condições de crédito para empresas e consumidores”, afirmou o presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Robson Braga de Andrade.