São Paulo vai doar bolsas de plasma para Manaus

O governo de São Paulo anunciou que vai doar 250 bolsas de plasma para Manaus, no Amazonas, para pacientes em tratamento contra a Covid-19. A informação foi divulgada pelo governador do Estado, João Doria (PSDB), no início da tarde esta quarta-feira (20), durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

A inciativa é uma parceria da ABHH (Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular) e do Instituto Butatan.

“A ação ocorrerá imediatamente. Trata-se de um volume expressivo de sangue”, disse Doria, que incentivou a doação de sangue pela população paulistana e reforçou a segurança do ato.

Dante Langhi, diretor presidente da ABHH, explicou que o plasma extraído de pessoas que já foram acometidas pelo novo coronavírus pode ser muito útil no tratamento de novos pacientes, uma vez que reduz a necessidade de internações em UTIs (Unidades de Tratamento Intensivo). “O objetivo é evitar a evolução grave da doença, não permitindo que se chegue à fase mais crítica, em que há necessidade de oxigênio.”

Assim como Doria, Langhi incentivou a doação de sangue e disse que os estoques caíram durante a pandemia. “Trata-se de um ato simples, rápido, de civilidade e humanidade”, afirmou.

Manaus vive verdadeiro colapso na saúde devido à falta de oxigênio em hospitais para atender os pacientes com complicações da Covid-19. A lotação bateu recordes no início deste ano e, até ontem, o governo já havia enviado mais de 100 pacientes para outros estados.