Ranking revela bancos que mais têm reclamações

O Banco Inter ficou em primeiro lugar no ranking de reclamações contra instituições financeiras no quarto trimestre de 2020, de acordo com dados divulgados ontem pelo Banco Central. Para a elaboração do documento, foram consideradas as instituições com mais de 4 milhões de clientes. O Itaú ficou em segundo lugar e a Caixa Econômica Federal, em terceiro.

Para elaborar o ranking, as reclamações procedentes são divididas pelo número de clientes da instituição financeira e multiplicadas por 1 milhão. O índice gerado representa o número de reclamações do banco para cada grupo de 1 milhão de clientes.

O resultado é, portanto, avaliado proporcionalmente à quantidade de clientes de cada instituição. Com esse cálculo, o Inter ficou com o índice de 111,52. As queixas contra o Itaú resultaram no índice de 31. E a Caixa ficou com índice 30,85. O Banco Inter tem 8.069.837 clientes, o Itaú 83.674.760 e a Caixa, 143.971.402.

O BC incluía na lista principal as instituições com mais de 4 milhões de clientes. Após reclamações de que a metodologia prejudicava bancos médios e beneficiava grandes conglomerados, o órgão passou a incluir na lista principal apenas as dez maiores instituições do país, com pelo menos 8 milhões de clientes, e deixou o restante para uma lista secundária.

A reportagem entrou em contato com as três instituições financeiras mais citadas na lista. Em nota, o Itaú informou que trabalha de forma intensa e contínua na análise das reclamações registradas. As demais não responderam.