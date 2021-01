Primeiro lote vacinará 40% dos profissionais da saúde em São Paulo

O primeiro lote de vacinas da CoronoVac recebido pela Prefeitura de São Paulo vai garantir a imunização contra a covid-19 de ao menos 200 mil profissionais de saúde das redes pública e privada que trabalham na capital. O numero representa 40% dos 500 mil médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e técnicos da cidade.

A etapa inicial da vacinação com as 215 mil doses destinadas ao município foi aberta ontem em ato simbólico no Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria, em Pirituba (zona norte), com a imunização de uma técnica de enfermagem de 46 anos.

Segundo o secretário da Saúde, Edson Aparecido, por conta do número limitado de vacinas, foi preciso estabelecer um critério e “imunizar primeiro aqueles que estão na linha de frente”.

Pela prioridade dada pela prefeitura, nesse momento, só receberão as doses os profissionais que atuam na assistência direta a pacientes com covid-19 – seja nas enfermarias e UTIs de hospitais públicos e privados, ou em prontos-socorros, UPAs, AMAs, UBS e no serviço de resgate do Samu.

Esses médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e técnicos serão imunizados nos locais de trabalho e estão sendo convocados diretamente pela direção das unidades.

Além dos profissionais da saúde, nessa primeira etapa, a prefeitura também vai vacinar cerca de 15 mil idosos que vivem em instituições de longa permanência – como os asilos – e também indígenas que habitam aldeias na capital.

Esses grupos também não precisarão se deslocar e serão vacinados nos locais onde moram, por equipes de saúde da prefeitura.

A expectativa do município é de receber mais 215 mil vacinas desse primeiro lote dentro de até 15 dias – totalizando 430 mil. É dessa remessa que será aplicada a segunda dose da CoronaVac nestes grupos prioritários, dentro de até 21 dias.

Ainda não há prazo para os idosos

Sem saber quando receberá mais lotes da CoronoVac, a prefeitura ainda não tem um prazo definido para começar a vacinar os demais grupos de idosos contra a covid-19. A “estimativa” do secretário Edson Aparecido é de que essa imunização possa começar só em 23 de março.

Segundo o município, “assim que acontecer o recebimento de novas remessas do imunizante, num segundo momento, serão incluídos na campanha, de forma escalonada, os demais profissionais da saúde e outros públicos prioritários, como idosos acima dos 75 anos.”

Por isso, a ordem é para que ninguém procure agora pela vacina nos postos, pois não há doses disponíveis para nenhuma outra parcela da população além dos profissionais da linha de frente, idosos em asilos e indígenas.

A estrutura da capital já está pronta para atender o público assim que mais imunizantes chegarem. A cidade terá 3 mil postos de vacinação, sendo que mil deles são considerados satélites e serão montados em locais como praças, estações de metrô, terminais de ônibus e shoppings, para facilitar o acesso.

Mais regiões podem ser rebaixadas

Coordenador do centro de contingência que assessora o governo do estado nas questões da pandemia, o médico Paulo Menezes disse ontem que a Grande São Paulo (hoje na fase 3-amarela) e a região de Sorocaba (na 2-laranja) podem regredir até o fim da semana no plano de flexibilização em função do avanço da covid-19. O rebaixamento pode obrigar que as cidades adotem medidas mais restritivas. “São regiões com pressão frequente sobre os leitos de UTI”, afirmou.

Governo cria ‘Vacinômetro’ com dados em tempo real

Reprodução

O governo de São Paulo lançou ontem o “Vacinômetro”, um marcador digital que permite o acompanhamento em tempo real do número de pessoas imunizadas contra a covid-19 no estado. Até as 18h30 de ontem, eram 8.321 os vacinados.

A ferramenta está disponível no portal do governo de São Paulo – na parte superior da página principal – e pode ser acessada por qualquer pessoa.

O “Vacinômetro” foi desenvolvido em parceria com a Prodesp (empresa de tecnologia do governo) e é alimentado com dados do Vacivida, banco de dados estadual com informações sobre a vacinação.

Vacina Já

Outra ferramenta tecnológica do governo para auxiliar o programa de imunização, o site Vacina Já (https://www.vacinaja.sp.gov.br/) havia recebido até ontem o pré-cadastro de um milhão de pessoas aptas a receber a vacina. O registro não funciona como um agendamento, porém vai agilizar o atendimento. Quem não fizer o pré-cadastro, será vacinado normalmente quando chegar a sua vez, mas terá de fazer o cadastro completo no local de vacinação.