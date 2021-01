Previsão do Tempo: São Paulo tem mais um dia de calor e chuvas fortes

O sol brilha forte pela manhã nesta quarta-feira em São Paulo, mas à tarde e à noite nuvens carregadas devem tomar conta da capital e trazem fortes pancadas de chuva, de acordo com a Climatempo.

Isso ocorre porque ar quente e úmido continua chegando à região sudeste do norte do país, estimulando a formação de nuvens de chuva.

O calor continua forte, com os termômetros marcando a máxima de 30º C no decorrer da tarde.

A mínima prevista para esta quarta-feira é de 20ºC.