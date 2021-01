‘Não é momento de fazer agressões’, diz Doria sobre relação com China

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse nesta quarta-feira (dia 20), durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirante, que “não é momento de fazer agressões”, em referência à relação Brasil-China, estremecida nos últimos dias pelo governo federal.

“Não é momento de fazer agressões. Temos que estar juntos e agradecer a China”, afirmou Doria, que por diversas vezes criticou a postura do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na condução da crise provocada pelo novo coronavírus.

O governador disse que há um problema diplomático claro entre o país asiático e o governo federal, o que põe em risco a agilidade da entrega dos insumos necessários para produzir a vacina Coronavac. “Depois de tantas agressões contra a China e vacina e as desclassificações feitas inclusive pelos filhos Caros e Eduardo (Bolsonaro), criou-se um mal estar que precisa ser superado não apenas para viabilizar os insumos do Butantan. A vacina da Astrazeneca também necessita de insumos chineses. É preciso reestabelecer a diplomacia e ainda não vi esforço nesse sentido”, alfinetou o tucano.

Wilson Melo, presidente da Investsp, também participou da coletiva e enalteceu a boa relação do Estado de São Paulo com a China nos âmbitos comerciais, financeiros e institucionais. “Enquanto (a negociação) estava sob a responsabilidade de São Paulo, cumprimos nossa parte”, garantiu o representante da agência, que conta com sede em Xangai. “Temos que continuar com esse trabalho, mas precisamos do apoio de todos. Se a vacina é do Brasil, então todos precisam se esforçar para que os insumos cheguem a tempo ao Butantan.”

Os número de imunizados no Estado foram atualizados por meio da plataforma Vacinômetro. Até as 13h54, 16.93 pessoas já haviam recebido a vacina contra a Covid-19. Ainda de acordo com Doria, um profissional de saúde é vacinado cada três minutos no Estado.

A próxima etapa contempla indígenas e quilombolas, que começarão a receber as doses já nesta sexta-feira.