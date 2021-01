Lady Gaga canta hino em posse de Biden nos EUA

A estrela pop Lady Gaga cantou o hino dos Estados Unidos durante a cerimônia de posse de Joe Biden como presidente nesta quarta-feira (dia 20).

Em uma performance emocionante, Gaga foi acompanhada pela banda dos fuzileiros navais. O traje escolhido para a ocasião também chamou atenção: blazer preto e saia vermelha bufante, além de um broche com o símbolo da paz.

Gaga nunca escondeu a preferência pelo amigo democrata na disputa à Casa Branca. Durante a campanha, ela pediu votos a Biden nas redes sociais e esteve presente em comício na Pensilvânia

A cantora Jennifer Lopez também participou da cerimônia cantando a música "This land is our land".

Por fim, o cantor de country Garth Brooks encerrou as apresentações com o hino cristão "Amazing grace".