Com desafio de unificar EUA, Joe Biden toma posse como presidente

Joe Biden assumiu nesta quarta-feira (dia 20) a presidência dos Estados Unidos. Ele se torna o 46º chefe doo Executivo norte-americano.

A cerimônia, conduzida pelo juiz-chefe da Suprema Corte, John G. Roberts Jr, contou com restrições por conta da pandemia da Covid-19 e ocorreu sob forte esquema de segurança após o ataque ao Capitólio no início do ano.

Biden repetiu em seu discurso que será o presidente de “todos os americanos”, “tanto para os que votaram em mim quanto para os que não votaram".

"Hoje é o dia da democracia. A política não precisa ser fogo que queima e destrói tudo em seu caminho. Nós precisamos ser diferentes disso. Nós precisamos ser melhores que isso", disse o sucessor do republicano Donald Trump, que terminou o mandato envolvido em polêmica.

Como desafios para sua administração, o democrata citou os efeitos da pandemia e as mudanças climáticas. Ainda segundo ele, o momento é de união para enfrentar inimigos como raiva, ódio, extremismo, violência, doença, desemprego e desesperança.

A chapa composta por Biden a vice-presidente, Kamala Harris, obteve os votos de 306 delegados contra 232 de Trump.