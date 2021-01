IPVA: donos de carro com placa final 0 tem até esta quarta para pagar quitar com desconto

Proprietários de carro com placa de São Paulo final 0 tem prazo até esta quarta-feira paga pagar a 1ª parcela do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) ou quitar em parcela única, com desconto de 3%.

Quem preferir não pagar agora, pode ainda pagar em parcela única, em fevereiro, mas sem o desconto de 3%.

Para Pagar o IPVA, basta dirigir-se a uma agência bancária com o número do RENAVAM. O pagamento pode ser feito no guichê do banco, nos caixas de autoatendimento, pelo Internet Banking ou nas casas lotéricas.

É possível ainda pagar o IPVA 2021 com cartão de crédito em algumas empresas credenciadas pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. Essas empresas têm autonomia para fazer a negociação diretamente com o cliente e determinar o número de parcelas. Clique aqui.

VEJA O CALENDÁRIO DO IPVA 2021: