Fatec divulga lista dos classificados para matrícula em SãoPaulo

Já está disponível no site da Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado) de São Paulo a lista com estudantes classificados e convocados para a matrícula na primeira chamada.

A matrícula deve ser realizada nesta quinta e sexta-feira pela Internet. Os classificados deverão enviar pelo site da Fatec os documentos necessários para a matrícula digitalizados nos formados JPEG, PDF ou PNG.

Quem não tiver acesso à Internet poderá comparecer a uma unidade da Fatec para ter acesso a um computador com internet, com hora marcada.

Calendário: