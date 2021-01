Caso Nego Borel: Polícia do Rio investiga novas acusações de agressão contra a ex, Swellen Sauer

Além de Duda Reis, ex-companheira do cantor Nego do Borel, ter se manifestado nas redes sociais e comparecido à Delegacia de Defesa da Mulher (SP) para prestar queixas sobre situações de violência que teria vivido com o artista, outra peça importante e que trouxe mais polêmica a todo o caso, veio à tona no último domingo (17).

Em uma entrevista ao programa Fantástico, Swellen Sauer, que já foi namorada e assessora do famoso, relatou que sofreu também agressões, narrando duas situações em específico: uma em que teria levado um soco na costela e outra em que Borel a teria tentado enforcar com um fio de carregador de celular.

Devido a estas acusações, a Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu uma investigação e irá apurar mais sobre as afirmações de Duda e Swellen.

Leia também:

De acordo com informações levantadas, a iniciativa foi adotada por Sandra Maria Pinheiro Ornellas, que é diretora do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (RJ). Nesta oportunidade, o inquérito irá apurar as seguintes acusações: tentativa de feminicídio, lesão corporal e injúria.

“Abrimos esse inquérito com base nas declarações feitas na internet e estamos em contato com a Swellen e com a advogada da Maria Eduarda para que as duas deponham oficialmente no Rio de Janeiro”.

Não há novas informações sobre o caso até o momento (Com UOL).