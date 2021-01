Brasil fica de fora da primeira exportação de doses da Índia

A Índia inicia nesta quarta-feira (20) a exportação de vacinas produzidas por sua indústria local. No entanto, o Brasil não aparece na lista de países que vão receber as doses nesta primeira remessa.

Uma nota do governo indiano afirma que seis nações receberão os imunizantes a partir desta quarta-feira: Butão, Ilhas Maldivas, Bangladesh, Nepal, Mianmar e Ilhas Seychelles. A Índia já havia informado que países vizinhos teriam prioridade na aquisição.

O país não informou qual vacina está sendo distribuída. O Brasil tem acordo para importar 2 milhões de doses do imunizante desenvolvido em parceria entre a Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca.

O plano do governo federal era importar as doses prontas na semana passada para iniciar a vacinação nacional. Entretanto, os dois países não entraram em acordo para consolidar a entrega. Até o momento, o Brasil possui apenas 6 milhões de doses da CoronaVac para vacinar a população. O número garante imunização somente até o final de janeiro, de acordo com expectativa das secretarias de Saúde dos estados.

A importação em caráter de urgência foi aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no início de janeiro. O governo federal, sob comando do presidente Jair Bolsonaro, chegou a adesivar uma aeronave da aviação Azul para buscar as doses, mas o avião sequer saiu do Brasil e foi utilizado para enviar oxigênio para Manaus, no Amazonas, que viu o sistema de Saúde entrar em colapso com o aumento de casos de covid-19 e, consequentemente, a falta do produto.

No início da semana, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, chegou a citar o fuso horário como uma das dificuldades para fechar a entrega do imunizante.

“Todos os dias nós temos tido reuniões diplomáticas com a Índia. O fuso horário é muito complicado. Não há uma resposta positiva de saída até agora. Está sinalizado para os próximos dias desta semana”, afirmou. No entanto, ainda não há um prazo fixado para o recebimento das 2 milhões de doses da vacina.

Cenário preocupante

Enquanto as doses importadas ainda não têm data para desembarcar em solo território, a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) deu uma previsão de quando as vacinas de Oxford produzidas no Brasil ficarão prontas, mas a data não é animadora. Por conta do atraso na liberação dos insumos da China, a fundação afirmou ao MPF (Ministério Público Federal) que as doses só serão distribuídas a partir de março.