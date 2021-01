Biden faz declaração à esposa nas redes sociais em dia de posse

O presidente norte-americano Joe Biden, empossado nesta quarta-feira (dia 20), fez uma declaração à esposa, Jill, em seu perfil no Instagram.

“Amo você, Jilly, e não poderia estar mais grato por tê-la comigo na jornada à frente”, escreveu o democrata na legenda de um vídeo no qual a companheira pega em sua mão.

Leia também:

Os seguidores comentaram o ato de carinho e fizeram comparações a Donald Trump e Melania, último casal a passar pela Casa Branca. “Um verdadeiro presidente e uma primeira dama de mãos dadas”, comentou um deles. “Olha, uma esposa que quer segurar a mão do marido! Que mudança refrescante desde a última administração”, disse outra.

Biden tomou posse em cerimônia conduzida pelo juiz-chefe da Suprema Corte, John G. Roberts Jr. O evento contou com restrições por conta da pandemia da Covid-19 e ocorreu sob forte esquema de segurança após o ataque ao Capitólio no início do ano.