Adesão a plano de saúde é a maior desde 2016

Mais brasileiros optaram por ter um plano de saúde privado em ano marcado pela pandemia da covid-19. Dados divulgados ontem pela ANS (Agência Nacional de Saúde) mostram que a quantidade de beneficiários do setor alcançou no mês passado o maior número desde dezembro de 2016. São 47,6 milhões de clientes, 560 mil a mais que em dezembro de 2019.

Os planos de saúde vinham perdendo adesão desde 2014, quando alcançaram em dezembro recorde de 50,5 milhões de pacientes. A alta em 2020 é a primeira em seis anos para o mês.

De março, quando os casos de covid-19 passaram a subir no país, até junho, o número de pessoas com plano de saúde teve forte queda. As adesões passaram de 47 milhões para 46,6 milhões. Mas desde julho a curva vem subindo.

De acordo com a ANS, todas as modalidades de contratação do plano tiveram alta no período, sendo o maior percentual verificado nos coletivos por adesão – aqueles adquiridos de forma coletiva por meio de associações ou entidades.

A diretora executiva da FenaSaúde (Federação Nacional de Saúde Suplementar), Vera Valente, afirma que a alta mostra que a covid-19 fez a população buscar uma melhor forma de atendimento. “O resultado positivo demonstra que as pessoas, cada vez mais, reconhecem a importância da saúde suplementar e, mesmo em meio a uma crise como a atual, buscam acesso à qualidade da assistência prestada pelos planos e seguros de saúde privados.”

Mas o aumento de beneficiários é desafiado a partir deste mês pela alta nos valores dos planos de saúde, que pode chegar a até 40%. Por determinação da ANS, os reajustes foram congelados no ano passado, tanto o vinculado à reposição dos custos como o aplicado para as trocas de faixa etária. Os valores retroativos passam a ser cobrados neste ano, diluídos em até 12 parcelas.

Procon e Idec (Instituto Brasileira de Defesa do Consumidor) tentam reverter ou ao menos reduzir na Justiça os aumentos nas mensalidades.

O Procon-SP está recebendo queixas de consumidores até o fim do mês para ingressar com Ação Civil Pública. Quem tiver interesse em participar pode formalizar a reclamação contra o reajuste no site consumidor.procon.sp.gov.br, informando os valores cobrados.

Reclamação

Junto ao número de usuários, quem também cresceu com ainda mais velocidade foram as reclamações dos beneficiários. O aumento entre 2019 e 2020 foi de 12,5%, de acordo com os dados da ANS, totalizando 149,4 mil no ano passado.

Das queixas relacionadas à covid-19, a principal delas é a dificuldade para realizar exames.

Já o levantamento do Procon-SP com base nas reclamações que recebe no estado apontam para alta de 43%, passando de 4,6 mil em 2019 para 6,5 mil em 2020. Não cumprimento de contrato é a principal delas.