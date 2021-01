Vacinômetro, do governo de São Paulo, permite acompanhamento online de número de vacinados

O governo de São Paulo lançou nesta terça-feira (dia 19) o “Vacinômetro”, ferramenta digital desenvolvida em parceria com a Prodesp que permite acompanhar em tempo real o número de vacinados em todo o Estado.

O “Vacinômetro” está disponível no portal do Governo de São Paulo e será alimentado com as informações do “Vacivida”, plataforma digital integrada para monitorar a campanha de vacinação contra a Covid-19. No início da tarde, o número de imunizados se aproximava dos 5 mil.

Os perfis oficiais nas redes socias do Governo do Estado de São Paulo também irão repercutir o número de vacinados no Estado com base nos dados do “Vacinômetro”.

No último domingo, quando o governador João Doria (PSDB), o marcador estava presente no Hospital das Clínicas, onde a primeira pessoa foi vacinada no Estado e no Brasil.