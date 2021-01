Tensão às vésperas da posse de Joe Biden

Os Estados Unidos vivem dias de tensão com a proximidade do fim do mandato do presidente Donald Trump e posse do eleito Joe Biden. A segurança no entorno do Capitólio, em Washington, DC, foi reforçada até a troca de comando, marcada para amanhã, às 14h (horário de Brasília). Um “incidente de segurança” gerou correria ontem no entorno do local. A região foi colocada em lockdown imediatamente após detecção de um “pequeno incêndio” nas redondezas. O jornal The New York Times reportou que o fogo acidental foi originado em um local habitado por moradores de rua na região.

De acordo com uma postagem do Serviço Secreto nas redes sociais, o complexo foi fechado “por precaução”.

O episódio na capital norte-americana reflete o clima gerado após a invasão do Capitólio, no último dia 6, por extremistas apoiadores de Trump. Cerca de 20 mil soldados da Guarda Nacional fazem esquema de segurança para

a posse.

Preocupações à parte, a campanha de Joe Biden já anunciou quais músicas compõem a playlist do seu grande dia de estreia. Entre as escolhidas, está a canção “Make it hot”, da brasileira Anitta com Major Lazer. A lista com 46 músicas está disponível no link https://ffm.to/bidenharris2021 e é um incentivo para que os apoiadores comemorem em casa.

Rompendo a tradição

Contrariando uma tradição centenária da política americana, Trump não deve comparecer à cerimônia de posse de seu sucessor e organizará um evento alternativo para sua despedida no mesmo dia. A ausência de um presidente que deixa o cargo na posse do que assume não ocorre nos Estados Unidos há 152 anos.

De acordo com a Bloomberg, empresa de tecnologia e dados para o mercado financeiro, Trump anunciou planos para uma despedida na Base Conjunta Andrews, em Maryland, amanhã, às 8h. A cerimônia ocorrerá quatro horas antes de Biden fazer seu juramento em Washington. Apoiadores e ex-funcionários do governo já receberam o convite para o evento.

Ao longo da história dos EUA, três presidentes se recusaram a acompanhar o novo mandatário, todos no século 19: John Adams, em 1801, John Quincy Adams, em 1829, e Andrew Johnson, em 1869.