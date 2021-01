Reino Unido vacina idosos em nova fase

O Reino Unido, primeiro país ocidental a vacinar contra a covid-19 fora dos testes clínicos, anunciou na segunda-feira (18) que avançou para uma segunda fase da campanha. Agora, cerca de 6 milhões de pessoas (sendo quase 5 milhões de idosos acima de 70 anos e 1 milhão de pessoas doentes) receberão os imunizantes contra o coronavírus. Até o momento, o país britânico distribui as vacinas da Pfizer/BioNtech e AstraZeneca/Oxford.

O ministro Nadhim Zahawi, membro do Parlamento e responsável pelo programa de distribuição de vacinas, disse que esta fase da campanha é um convite para que os britânicos entrem em uma “corrida contra a morte”.

De acordo com o site Our World In Data (em português, “Nosso Mundo Em Dados”), o Reino Unido já havia vacinado 4,51 milhões de pessoas até o último sábado. No entanto, as mortes em virtude da doença e a taxa de contágio estão em alta no país. De acordo com o NHS (sistema público de saúde equivalente ao SUS no Brasil), a cada 30 segundos um novo paciente de covid-19 é internado no Reino Unido.

O premiê Boris Johnson aproveitou o anúncio ontem para visitar o laboratório de controle da vacina AstraZeneca, em Oxford. Segundo o instituto YouGov, 61% dos britânicos acreditam que a vacinação é bem conduzida no país.