Quatro hospitais de SP estão com 100% da UTI lotada

Quatro hospitais da rede pública da cidade de São Paulo atingiram 100% de sua capacidade em leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) nesta terça-feira, de acordo com notícia divulgada pelo G1.

Os leitos de UTI são essenciais para atender aos pacientes com casos mais graves da covid-19.

Os hospitais com as UTIs lotadas são: Hospital da Cruz Vermelha, na zona sul de São Paulo, Santa Casa de Santo Amaro, também na zona sul, Hospital Carmem Prudente, na região central da cidade e Hospital São Luiz Gonzaga, na zona norte.

Pelo menos mais três hospitais já estão quase no limite de ocupação das unidades destinadas aos doentes com coronavírus. São o Hospital Bela Vista, com 88% de ocupação, o Hospital Tide Setúbal, com 73% e o Hospital Santa Marcelina, com 89%.

Na rede privada, de acordo com o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, 64% dos hospitais já superaram os 80% de ocupação dos leitos de UTI destinadas ao tratamento da covid-19.