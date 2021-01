Petrobras reajusta gasolina em 7,6% nesta terça

O preço médio do litro da gasolina vendida pela Petrobras em suas refinarias vai passar de R$ 1,84 para R$ 1,98, o que representa uma alta de 7,6% (R$ 0,15, em média). Esse foi o primeiro aumento do ano. O último ocorreu no dia 29 de dezembro.

“Os preços praticados pela Petrobras têm como referência os preços de paridade de importação e, desta maneira, acompanham as variações do valor do produto no mercado internacional e da taxa de câmbio, para cima e para baixo”, informou a empresa por meio de sua assessoria de imprensa, acrescentando que, em 2020, o preço médio da gasolina em suas refinarias atingiu mínimo de R$ 0,91 por litro.

A empresa tem sido criticada por um grupo de concorrentes reunidos na Abicom (Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis), que recorreu ao Cade acusando a Petrobras de praticar valores abaixo da paridade internacional e, com isso, impedir a competição no mercado interno.

Segundo o presidente da entidade, Sérgio Araújo, mesmo com o aumento anunciado ontem, o preço da estatal ainda não está em linha com o de importação.

A Petrobras, porém, argumenta que pratica a política de paridade e que o preço da gasolina vendida na bomba do posto revendedor é diferente do valor cobrado em suas refinarias. A empresa afirmou ainda que a participação de seus preços na composição do valor final cobrado do consumidor final caiu de 31% para 29%.