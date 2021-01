Oportunidade: Metrô de São Paulo abre 17 vagas de estágio

O Metrô de São Paulo anunciou nesta terça-feira (dia 19) que está com 17 vagas de estágio abertas. Há oportunidades nas áreas de engenharia, comunicação, administração, ciências contábeis, entre outras (confira abaixo).

As inscrições poderão ser realizadas a partir do dia 1º de fevereiro de 2021 até as 23h59 do dia 15 do mesmo mês. Para se candidatar, é preciso acessar o site do Via de Acesso ou o site do Metrô. O processo seletivo será online.

Dentre as vagas disponíveis, 15 são destinadas aos alunos que estão matriculados em cursos de nível superior. As outras duas vagas são para quem está realizando cursos de nível técnico.

Confira todas as vagas disponíveis:

Cursos de nível superior

Administração de Empresas – 1

Arquitetura e Urbanismo – 1

Artes Visuais – 1

Biblioteconomia – 1

Ciências Contábeis – 1

Ciências Econômicas – 1

Comunicação Social – Jornalismo – 1

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda – 1

Design Gráfico – 1

Direito – 1

Educação Física – 1

Engenharia Civil – 1

Engenharia de Produção – 1

Engenharia Elétrica – 1

Engenharia Eletrônica – 1

Cursos de nível técnico profissionalizante

Técnico em Administração – 1

Técnico em Nutrição – 1