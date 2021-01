ONU vê desigualdade nas doses como desastre mundial

A ONU (Organização das Nações Unidas) se mostrou preocupada ontem com a forma desigual com que a vacinação contra covid-19 tem ocorrido no mundo.

O diretor-geral da OMS, órgão da ONU voltado à saúde, Tedros Adhanom, disse que mundo está à beira de um fracasso moral catastrófico. “O preço desse fracasso será pago com vidas e meios de subsistência nos países mais pobres do mundo.”

Até o momento, mais de 39 milhões de doses da vacina foram administradas em pelo menos 49 países de alta renda. Segundo Tedros, na Guiné-Equatorial, um país de baixa renda, apenas 25 doses foram distribuídas até o momento. O Brasil começou sua campanha nacional apenas ontem.

O chefe da agência afirmou que a equidade da vacina não é apenas uma obrigação moral, mas sim uma obrigação estratégica e econômica.

Segundo a entidade, a destinação de forma igual cria pelo menos US$ 153 bilhões em benefícios econômicos para os 10 maiores países de alta renda.

Até 2025, esse valor sobe para US$ 466 bilhões (cerca de R$ 809 bilhões), mais de 12 vezes o custo total do Acelerador ACT, programa da OMS de acesso a ferramentas de combate ao vírus.