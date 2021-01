Mercado financeiro tem injeção de ânimo com a vacinação

A Bolsa de Valores brasileira reagiu bem na segunda-feira (19) a uma onda de boas notícias ao mercado liderada pelo início da vacinação contra a covid-19 no país. O dia só não foi melhor para os investidores por conta da redução de volume de negócios causada pelo fechamento do mercado nos Estados Unidos durante o feriado prolongado de Martin Luther King.

A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, encerrou o dia em alta de 0,74%, com 121.241 pontos. O setor de turismo foi o que mais sentiu reflexos positivos com a imunização brasileira. A agência de viagens CVC viu suas ações saltarem até 5% e aéreas como Azul e Gol, 3%.

Além da boa notícia vinda da saúde, também pesaram para o otimismo na Bolsa a proximidade da posse do democrata Joe Biden nos Estados Unidos, marcada para amanhã, e o resultado positivo do PIB (Produto Interno Bruto) chinês, em 2,3% para 2020 (leia mais abaixo). As ações da Vale subiram 1,22% com a alta na China, um dos grandes destinos do minério de ferro brasileiro.

O dólar e o euro se mostraram estáveis ontem, com variações positivas de 0,01% e 0,03%, respectivamente.

Devagar

Apesar do otimismo inicial do mercado, o pesquisador associado do FGV IBRE (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas) Cláudio Considera diz acreditar que a recuperação da economia brasileira ainda será lenta.

“A vacinação ajuda o retorno das atividades que dependem de contato social, como no caso de grande parte dos serviços, responsáveis por 70% do PIB. Mas a tendência é continuarmos com o número alto de mortes por covid-19 por conta do comportamento descuidado da população nas festas de fim de ano.”

Para o professor de economia da Universidade Presbiteriana Mackenzie Josilmar Cordenonssi, o cenário incerto da vacinação no Brasil, sem doses suficientes ao público-alvo neste momento, também impede uma onda maior de otimismo na economia. “O primeiro semestre ainda é muito incerto. As coisas devem melhor se as internações e mortes caírem até o fim do ano.”