Lockdown não afetou poluição, aponta estudo

O lockdown imposto em 11 grandes cidades do mundo por conta da covid-19 teve um impacto menor do que o previsto na qualidade do ar, informou estudo publicado na revista “Science Advances” da Universidade de Birmingham na última semana.

A pesquisa analisou o impacto e as mudanças na concentração de dióxido de nitrogênio, de ozônio e de partículas finas no ar em 11 grandes cidades: Pequim e Wuhan (China), Milão e Roma (Itália), Madri (Espanha), Londres (Reino Unido), Paris (França), Berlim (Alemanha), Nova York e Los Angeles (Estados Unidos) e Nova Déli (Índia).

Segundo o relatório, as reduções do dióxido de nitrogênio diminuíram menos do que o previsto e a concentração de ozônio nas cidades aumentou. Enquanto o primeiro é produzido pelo tráfego de veículos e provoca problemas respiratórios, o segundo é danoso para a saúde e também para plantações.