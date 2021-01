IPVA: carros com placa final 9 tem até esta terça para pagar com desconto

Proprietários de carro de São Paulo com placa final 9 têm até esta terça-feira pagar a primeira parcela do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2021 ou pagar à vista, com desconto de 3%.

Quem optar por esperar mais um pouco pode pagar o imposto em cota única no mês de fevereiro, mas perde o desconto de 3%.

Para pagar, basta dirigir-se a qualquer agência bancária com o número do RENAVAM. É possível pagar o imposto no guichê do banco, nos caixas de autoatendimento, pelo Internet Banking e até mesmo nas casas lotéricas.

É possível ainda pagar o IPVA 2021 com cartão de crédito em algumas empresas credenciadas pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. Essas empresas têm autonomia para fazer a negociação diretamente com o cliente e determinar o número de parcelas. Clique aqui.

VEJA O CALENDÁRIO DO IPVA 2021: