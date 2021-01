Governo de São Paulo distribui 305 mil vacinas para 28 locais nesta terça-feira

O Governo do Estado de São Paulo distribui nesta terça-feira (dia 19) mais de 305 mil doses da vacina Coronavac, desenvolvida para o combate à Covid-19.

Hoje saem as primeiras grades para 28 locais das regiões da Grande São Paulo, Sorocaba e Vale do Paraíba. As remessas se destinam a 26 Prefeituras de cidades com mais de 30 mil habitantes e a outros dois GVE (Grupos de Vigilância Epidemiológica) regionais.

Leia também:

Oportunidade: Metrô de São Paulo abre 17 vagas de estágio

Fundação Pró-Sangue pede que população de SP faça doação antes de se vacinar

Segundo o governo estadual, a divisão das grades foi baseada no quantitativo proporcional de vacinas previsto para São Paulo conforme o PNI (Programa Nacional de Imunização).

Confira aqui a tabela com a programação.

A princípio, profissionais de saúde, idosos com mais de 60 anos e pessoas com deficiência vivendo em instituições de longa permanência, indígenas aldeados e quilombolas receberão as doses, com o apoio de equipes da atenção primária do SUS (Sistema Único de Saúde).