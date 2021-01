Fundação Pró-Sangue pede que população de SP faça doação antes de se vacinar

A Fundação Pró-Sangue fez um pedido à população de São Paulo na última segunda-feira (dia 19). Quem tomar a vacina Coronavac, contra a Covid-19, terá de esperar um tempo para doar sangue. Por isso, a instituição pediu que as coletas sejam feitas antes da imunização.

A inaptidão momentânea é inerente a qualquer imunização. No caso da Coronavac, será necessário aguardar 48 horas, por se tratar de vacina de vírus inativado.

Leia também:

Etecs divulgam lista de classificação para 1º semestre

Dívida de IPTU de São Paulo pode ser parcelada na internet

Os interessados em doar sangue devem fazer o agendamento pelo site da Pró-Sangue. Lá é possível escolher o melhor local, dia e horário.

A fundação informou que seus estoque estão operando atualmente com 50% da capacidade. Isso porque, com a saída de parte da população da cidade no período das férias, houve diminuição do número de doadores.