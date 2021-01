Etecs divulgam lista de classificação para 1º semestre

As Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) divulgaram nesta terça-feira (dia 19) a lista de classificação geral para o primeiro semestre de 2021. A relação inclui os alunos de São Paulo que se inscreveram nos Ensinos Médio, Técnico, Integrado e Especialização Técnica e os convocados da primeira chamada para envio dos documentos para matrícula. Os candidatos podem conferi-la no site do Vestibulinho.

Por conta da pandemia, o processo para efetivação da matrícula será online, entre quarta e sexta-feira (dias 20 a 22), no mesmo site. Os convocados devem fazer upload dos documentos obrigatórios (RG ou RNE, CPF e foto recente de rosto) nos formatos PDF, JPEG ou PNG. Documentos adicionais podem ser solicitados e a lista também consta na página do Vestibulinho na internet. E-mail de confirmação da matrícula será enviado.

Quem não tiver acesso à internet poderá utilizar os computadores da Etec. É preciso entrar em contato com a escola para verificar data e horário de atendimento.

Fique atento às datas:

20, 21 e 22 de janeiro – Matrícula dos convocados na primeira lista

27 de janeiro – Aviso de deferimento e indeferimento das matrículas da primeira chamada

29 de janeiro – Divulgação da segunda lista de convocação

1º e 2 de fevereiro – Matrícula da segunda lista dos convocados

4 de fevereiro – Aviso de deferimento e indeferimento das matrículas da segunda chamada