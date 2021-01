SPTrans libera cota de estudantes universitários para janeiro

A SPTrans deu início nesta segunda-feira (dia 18) à liberação das cotas de gratuidade para alunos que já estão frequentando as aulas presenciais nas universidades em janeiro em São Paulo. As cotas equivalem à metade de um mês letivo regular.

As instituições de ensino devem enviar os dados dos estudantes para a SPTrans. O aluno então deverá pedir a revalidação do seu cartão pelo site ou pelos canais on-line.

Depois da confirmação dos dados, um boleto no valor de sete tarifas básicas vigentes (R$ 30,80) será gerado no site da SPTrans para pagamento em bancos ou lotéricas.

Comodidade

Os estudantes do ensino superior também podem solicitar o Bilhete Único com opção de receber o cartão em casa. Basta fazer a solicitação no site, preencher o cadastro e realizar o pagamento equivalente ao valor de dez tarifas (R$ 44) mais o custo do envio. O valor pode ser pago via boleto bancário ou cartão de crédito. O bilhete é entregue em até cinco dias úteis após a confirmação.