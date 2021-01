Previsão do tempo: terça-feira será de calor e chuva em São Paulo

A cidade de São Paulo terá uma terça-feira (dia 19) quente e chuvosa, segundo a previsão do Climatempo.

O sol aparece, porém entre nuvens a maior parte do dia. Há 90% de chance de chuva, que pode se intensificar no começo da tarde. A umidade do ar chega a 82%.

A mínima será de 21ºC e a máxima ficará em torno de 28ºC.