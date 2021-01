PL pretende taxar empresas de transporte por app para financiar fundo para motoristas e entregadores

Um projeto de lei pretende criar uma taxa para empresas de transporte de pessoas e de mercadorias por meio de aplicativos. A quantia arrecadada seria destinada ao chamado FSCRA (Fundo de Suporte a Condutores Rodoviários Autônomos), entidade que seria criada apara apoiar motoristas e entregadores de apps.

O PL 3968/2020 – apresentado na Câmara dos Deputados pelo deputado Delegado Pablo (PSL-AM) – prevê cobrança de alíquota de 3% sobre a receita das companhias com viagens e entregas. De acordo com a proposta, o novo imposto seria recolhido mensalmente na primeira quinzena do mês seguinte.

O autor do projeto justifica que os aplicativos de transporte e entregas trouxeram benefícios à economia e à população, “especialmente o de viabilizar o exercício de atividade laborativa ao cidadão que encontra dificuldade em se inserir no mercado de trabalho ou que busca complementar a sua renda”. No entanto, ele aponta que o modelo transferiu os principais riscos da atividade ao prestador de serviço.

“Por essa razão, considerando especialmente os recentes eventos relacionados à pandemia de COVID-19, apresentamos este Projeto de Lei, que cria contribuição de intervenção no domínio econômico destinada a realocar parte dos riscos da atividade não abrangidos pelo sistema de Seguridade Social, devida pelas empresas prestadoras de serviços de intermediação por meio de aplicativos”, afirma o deputado Delegado Pablo no texto do projeto.

A proposta espera para ser analisada em quatro comissões da Câmara. Se aprovada, vai para o Senado e, em seguida, para sanção ou veto do presidente.