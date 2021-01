Esta segunda-feira continua abafada em São Paulo, com o sol brilhando de manhã em dia parcialmente nublado, e acordo com os dados da Climatempo.

A temperatura máxima na Capital deve chegar aos 32ºC no decorrer do dia.

À tarde e noite volta a chover com bastante intensidade, com alerta para temporais em algumas regiões do estado de São Paulo.

A temperatura mínima prevista para esta segunda-feira é de 21ºC.