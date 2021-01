Máscara de pano não dura para sempre e deve ser descartada

As máscaras de proteção contra a covid-19 ganharam o dia a dia dos brasileiros e a previsão é que continuem por um bom tempo mesmo após a vacina. Mas muita gente não sabe que, mesmo aquelas de pano, precisam ser jogadas fora regularmente, por perderem a eficácia.

Segundo infectologistas, o espaçamento entre a costura vai aumentando com as lavagens necessárias após cada utilização. A elasticidade também fica comprometida, deixando nas máscaras aberturas que permitem a passagem dos aerossóis (partículas finíssimas de gotículas expelidas durante a fala) com o vírus.

A recomendação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é de que o descarte seja feito após 30 lavagens. Vale lembrar que uma mesma máscara de tecido não dever ser usada por mais de duas ou três horas e precisa ser higienizada com água e sabão para a reutilização. O Ministério da Saúde recomenda também passar o item com ferro quente.

Para uma pessoa que frequenta locais públicos todos os dias e sempre usa a mesma máscara, alternando com outro modelo após as três horas, a validade do item de segurança seria de um mês.

A infectologista do Hospital Sírio-Libanês Gloria Selegatto alerta que, mais do que contar as lavagens, as pessoas devem estar atentas aos sinais de desgaste, que mudam dependendo do tecido.

“Conforme você usa e lava, o desgaste tende a ser maior. O tempo adequado vai depender de cada material. O ideal é a gente avaliar se a máscara mantém a integridade física dela. Se está desgastada, transparente ou se em qualquer momento ela para de cobrir toda a parte da boca e do nariz, se fica frouxa. São sinais de que a máscara não deve ser mais usada.”

A médica lembra que é preciso evitar modelos com tecidos espaçados, como o crochê, por exemplo. Aquelas com costura na frente também têm mais chances de abrir com o uso.

Se utilizadas corretamente por todos, as máscaras de proteção tornam baixas as chances de transmissão da covid-19, por isso são consideradas essenciais no combate ao vírus. Mas o uso precisa ser associado com outras boas práticas, como lavar sempre as mãos e manter distanciamento.

Prevenidos: família tem 120 modelos

Ter uma boa variedade de máscaras de tecido ajuda a não desgastar demais os itens de segurança e auxilia trocas no dia a dia. Raquel Rios Mazzucato, 41 anos, apostou em uma coleção grande. Ela diz ter 120 delas para atender aos dois filhos, a Bianca, de 2 anos, e o Samuel, 11, e o marido, Lademir, que precisa ir todos os dias ao trabalho.

Na casa dela, em São Caetano (SP), até os bonecos usam o item de segurança. “Eu tenho várias porque acho importante trocar sempre e também pela questão do momento lúdico dos meus filhos. Eles têm máscaras de vários personagens infantis. É bom ter variedade para não repetir o uso”, afirma.

Ela é sindica no prédio onde vive e conta fazer marcação cerrada para que todos usem: “Questão de respeito com todos neste momento.”

Da esquerda para direita, Raquel, Samuel, Lademir e Bianca / Luccas Balacci/Metro

Cuidados

Veja algumas recomendações da Anvisa sobre o uso de máscaras.

• A máscara é de uso individual e não deve ser compartilhada

• Garanta que ela está em condições de uso (limpa e sem rupturas)

• Nunca deixe o nariz descoberto; não cubra apenas as narinas

• Não deixe a máscara no queixo ou pescoço se não for utilizá-la

• Troque a máscara após 3 horas de uso e sempre que tiver úmida, com sujeira aparente, danificada ou se houver dificuldade para respirar

• Não deixe o queixo exposto

• Tire a máscara de trás para frente, segurando pelos elásticos ou tiras

• Não use a máscara larga, deixando vãos nas laterais

• Não encoste na parte externa ao colocá-la ou tirá-la

• Guarde a máscara em um saquinho

• Não deixe em cima de mesas, cama etc

• Evite o uso de batom ou outra maquiagem ou base durante o uso

• Se for visitante de hospital, ao chegar na unidade de internação, troque por uma nova

Fonte: Anvisa

