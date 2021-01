Governo de São Paulo lança campanha para incentivar vacinação conta a Covid-19

O Governo do Estado de São Paulo lançou no último domingo (dia 17) uma campanha para incentivar a vacinação contra a Covid-19.

O vídeo publicitário tem minuto e enfatiza a importância da vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com a biofarmacêutica Sinovac Life Science. Além disso, também alerta para a necessidade do uso de máscara para evitar o contágio da doença.

A campanha foi veiculada no dia que se iniciou a vacinação no Brasil, após aprovação do uso emergencial da vacina pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

A peça teve um investimento de R$ 12 milhões e será veiculada até o fim do mês de janeiro em todo Estado na TV aberta, rádios, revistas e redes sociais.