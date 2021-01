Gasolina sobe R$ 0,15 nas refinarias, avisa Petrobras

A Petrobras anunciou o reajuste do litro de gasolina vendido na refinaria em R$ 0,15% a partir desta terça-feira.

Com o reajuste, o preço do litro do combustível passa a custar R$ 1,98 para as revendedoras e o preço final da bomba dependerá do repasse de cada posto de gasolina.

“Os preços praticados pela Petrobras têm como referência os preços de paridade de importação e, desta maneira, acompanham as variações do valor do produto no mercado internacional e da taxa de câmbio, para cima e para baixo. No ano de 2020, o preço médio da gasolina comercializada pela Petrobras atingiu mínimo de R$ 0,91 por litro”, disse a empresa.

Um levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) feita entre 10 e 16 de janeiro mostrou que o preço médio do litro de gasolina comum no país custava R$ 4,572, do diesel, R$ 3,685 e do etanol, R$ 3,202.